“Мобильная Глазная Клиника” Azercell оказала помощь еще 800 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - «Мобильная Глазная Клиника», один из оригинальных проектов ООО “Azercell Telekom”, поддерживающего сотни социальных инициатив, представила отчет касательно своей деятельности за первое полугодие 2018-го года.

За январь-июнь текущего года бесплатной медицинской помощью клиники воспользовались около 800 человек. Врачи мобильной клиники оказали услуги по обследованию и лечению 41 вынужденного переселенца в Низаминском районе города Баку, 43 пациентам в поселке Гарачухур Сураханского района, 37 - в поселке Локбатан, 45 - в Бардинском районе. Кроме того, к обследованию и лечению были привлечены 47 учеников полной средней школы №33 Зангиланского городка в Абшеронском районе, 46 воспитанников приюта «Ümid yeri», 57 воспитанников общей средней школы-интерната Уджарского района, 54 воспитанника специальной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья города Сумгаит, 55 учеников сельской средней школы Хачмазского района, 42 воспитанника школы-интерната №10 поселка Пиршаги. Бесплатным обследованием воспользовались также 42 малообеспеченных лица из гуманитарно-общественного объединения “Hüquq dünyası” Исмаиллинского района, 37 человек в Кюрдамирском районе, 38 членов Русской общины Сабунчинского района, 46 жителей общежития №1 города Хырдалан, 41 человек из общественного объединения социальной реабилитации «Duyğu», 37 человек из общественного объединения молодежи города Гёйчай, 38 человек из Общества Красного Креста поселка Амирджан и 38 человек из Бакинского университета инженерии города Хырдалан.

Отметим, что целью проекта, стартовавшего 1 июня 2011 года – в Международный день защиты детей - является проведение профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, а также организация всестороннего офтальмологического обследования. Данная инициатива Azercell республиканского масштаба оказывает помощь также и престарелым лицам и малообеспеченным семьям. Пациенты, которые обращаются в клинику, проходят обследование у профессиональных офтальмологов и получают необходимую консультацию по профилактике глазных заболеваний. «Мобильная Глазная Клиника» посещает дома престарелых, детские дома и школы. В 2017 году в «Мобильной Глазной Клинике» Azercell бесплатное офтальмологическое обследование прошли 1426 человек из Баку и регионов.

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