Предложено увеличить число платежных терминалов на таможенных постах Азербайджана

3 августа 2018 16:58 (UTC+04:00)

БИЛЯСУВАР /Trend/ - Государственный таможенный комитет обратился в министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана по вопросу увеличения числа платежных терминалов на таможенных постах.

Об этом сказал в пятницу начальник управления технологических инноваций Главного управления по оценке деятельности и программам развития Государственного таможенного комитета Азер Аббасов.

По его словам, нехватка платежных терминалов на таможенных постах в ряде случаев приводит к опозданию граждан.

«В настоящее время на каждом таможенном посту действует один платежный пункт. Это часто приводит к опозданию граждан. Мы предложили министерству создать платежные терминалы на каждой линии импорта и экспорта таможенных постов. Таким образом, на каждом таможенном посту в общей сложности будет два платежных терминала, что создаст более благоприятные условия для быстрого прохождения через эти посты», - отметил начальник управления.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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