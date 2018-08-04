В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов

4 августа 2018 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку внесены изменения в схему движения автобусов маршрута номер 125.

Об этом в субботу сказали Trend в Бакинском транспортом агентстве.

Согласно изменениям, автобусы этого маршрута будут следовать до жилого здания, квартиры в котором предоставлены инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов, в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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