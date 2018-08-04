В Азербайджане наследники погибших военнослужащих получат единовременную выплату

4 августа 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание комиссии, созданной при министерстве труда и социальной защиты населения в связи с исполнением указа Президента Азербайджана о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций.

Председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что успешная социальная политика Президента Ильхама Алиева создала условия для усиления социальной защиты лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя, и семей шехидов.

Бабаев отметил, что этот указ также стал важным шагом в социальной защите семей шехидов. Министр рассказал о работе, проделанной в предыдущий период комиссией с целью исполнения этого указа в прозрачной форме и форме, которая вызовет удовлетворение граждан.

Министр также сказал, что Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу уже представила министерству общий список военнослужащих, погибших за территориальную целостность и пропавших без вести во время военных операций до второго августа 1997 года, министерство юстиции представило список вступивших в законную силу судебных актов о предоставлении страховых выплат семьям погибших военнослужащим, Государственная страховая коммерческая компания представила министерству список военнослужащих, наследникам которых были предоставлены страховые выплаты. В настоящий момент проводится соответствующая работа по уточнению, работу планируется завершить к сентябрю.

Министр отметил, что население через СМИ проинформировано по поводу публикации списка и обращения в органы нотариата для того, чтобы получить документы, подтверждающие права наследования граждан на основе этого списка.

Единовременные выплаты будут выдаваться согласно очередности.

На заседании также обсуждались исполнение стоящих перед комиссией задач, подготовка итогового списка на основе существующих списков.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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