БАКУ /Trend/ - В Азербайджане процедура назначения пенсий станет электронной.

Об этом в понедельник на заседании рабочей группы, созданной в министерстве труда и социальной защиты населения с целью усовершенствования системы назначения пенсии, сказал министр Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в соответствие с «Концепцией реформы системы пенсионного обеспечения в Азербайджанской Республике в 2014-2020 годах» продолжаются реформы в системе пенсионного обеспечения.

Министр добавил, что эти реформы направлены на развитие системы социального страхования, эффективное стимулирование активного участия в этой системе работающего населения, совершенствование механизмов работы со страховщиками, на то, чтобы сделать прозрачными отношения социального страхования и услуги по назначению пенсий, на повышение качества этих услуг и так далее.

Бабаев также сказал, что разрабатываются предложения по внесению дополнений и изменений в законодательные акты, связанные с пенсионной страховой системой.

На заседании обсуждались работа по исполнению задач, стоящих перед рабочей группой, новые предложения, вопросы, связанные с электронизацией процедуры назначения пенсий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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