Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в транспортной сфере

7 августа 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики, сопредседатель межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией Шахин Мустафаев встретился с заместителем министра транспорта России Аланом Лушниковым, говорится во вторник в сообщении министерства.

В ходе встречи министр сказал, что азербайджано-российские связи успешно развиваются во всех направлениях, и отметил важность деятельности межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией в расширении этого сотрудничества.

Было отмечено, что одним из важных направлений сотрудничества между двумя странами также является сфера транспорта. Азербайджан является инициатором и активным участником ряда транспортных проектов международного значения, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, международного транспортного коридора Север-Юг. Мустафаев отметил важность транспортного коридора Север-Юг в области расширения связей в транспортной сфере и увеличении транзитных перевозок.

Лушников сказал, что международный транспортный коридор Север-Юг является одним из успешных проектов, поделился мнением по поводу реализуемых Азербайджаном и Россией транспортных проектов, возможностей увеличения перевозок и перспектив сотрудничества в транспортной сфере.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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