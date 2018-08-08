В Азербайджане создается национальная обсерватория по рынку труда (ФОТО)

8 августа 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработаны проекты нормативных документов в связи с созданием национальной обсерватории по рынку труда.

Об этом в среду говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

Основная цель национальной обсерватории - осуществление постоянного наблюдения и мониторинга рынка труда, создание системы прогнозирования, охватывающей сферы стратегической занятости, а также потребности в кадрах в средний и долгосрочный периоды.

В создании национальной обсерватории по рынку труда особое значение придается использованию передового мирового опыта. Осуществляется сотрудничество с Европейским фондом образования.

Отметим, что в утвержденной указом Президента Ильхама Алиева «Стратегической дорожной карте по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике» важное место занимают определение сфер стратегической занятости на рынке труда и прогнозирование потребности в кадрах.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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