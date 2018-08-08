Россия высоко оценивает работу Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" (ФОТО)

8 августа 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в среду прошла встреча с замминистра транспорта России Аланом Лушниковым, говорится в сообщении ЗАО.

Председатель структуры Джавид Гурбанов подробно рассказал о транспортно-логистических возможностях Азербайджана, Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах «Север-Юг», «Юг-Запад» и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Гурбанов отметил, что завершился первый этап работ, связанных с коридором «Север-Юг», находящаяся на территории Азербайджана часть коридора полностью готова к эксплуатации. Данный маршрут сыграет значимую роль в развитии не только Азербайджана, России и Ирана, но и других стран региона, желающих увеличить свой товарооборот.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Азией. Согласно прогнозам, этот коридор создаст условия для выхода европейских стран, России, стран Средней Азии и Кавказа к Персидскому заливу и Индии, интенсификации торговых связей прикаспийских стран с портами Черного моря.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Замминистра транспорта России высоко оценил работу, проведенную азербайджанской стороной в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Лушников отметил важность мобилизации всех возможностей для привлечения грузопотока к этому маршруту.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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