В Азербайджане уволенные лица будут получать sms-уведомление для обращения в центры занятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оставшимся без работы лицам на мобильный телефон будет отправляться sms-уведомление для обращения в районный (городской) центр занятости, чтобы определить их право на получение страховых выплат, говорится в четверг в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в министерстве проводится работа по техническому обеспечению отправки уведомлений данным лицам в электронной форме о том, что им необходимо обратиться в органы занятости для регистрации в системе и установления права на получение страховых выплат по безработице.

Напомним, что лицам, потерявшим работу в результате ликвидации предприятия или сокращения и зарегистрированным в качестве безработных и имеющим минимум три года страхового стажа, предоставлено право на получение страховых выплат. Для лиц, которые имели минимум трехлетний страховой стаж, но у которых в течение 24 месяцев после потери работы страховой стаж составил менее 12 месяцев, на шесть месяцев назначается минимальная страховая выплата (130 манатов в месяц).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.