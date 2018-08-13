В Азербайджане обсудили тему предотвращения случаев неофициальной занятости

13 августа 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Неофициальная занятость не только является серьезным препятствием в установлении текущих и будущих прав работников в области социального обеспечения, но также лишает их возможности работать в безопасных трудовых условиях, получать зарплату не ниже минимальной, а также права использовать выходные дни и отпуска, установленные Трудовым кодексом, и иными законодательными актами.

Об этом в понедельник было сказано на семинаре посвященном теме «Устранение неофициальной занятости в транспортно-экономической сфере», состоявшемся в Государственной службе инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана с участием действующих в этой области работодателей.

В ходе мероприятия была разъяснена причина серьезного нарушения социально-трудовых прав работников, не выплаты налогов, страховки и других обязательных выплат. Было отмечено, что такие случаи также наблюдаются в транспортно-экономической сфере, и работодатели должны более ответственно подходить к этому вопросу. В ходе семинара также отмечена важность создания трудовых отношений с каждым работником именно на основе трудового договора.

Во время семинара состоялись совместные с работодателями обсуждения по устранению неофициальной занятости в транспортно-экономической сфере.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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