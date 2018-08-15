В Баку состоится германо-азербайджанский бизнес-форум

15 августа 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германо-азербайджанская торгово-промышленная палата проведет 9 октября в Баку германо-азербайджанский бизнес-форум, посвященный теме "Энергетика и ИКТ в Азербайджане", говорится в среду в сообщении Палаты.

Главной целью мероприятия является представление проектов и предложений немецких компаний и их азербайджанских партнеров, а также определение возможностей для делового сотрудничества.

Главной темой форума станут реформы в секторах энергетики и ИКТ и перспективы партнерства.

В открытии форума ожидается участие высокопоставленных представителей правительства Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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