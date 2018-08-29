Минналогов Азербайджана выявило нарушения в деятельности ряда кафе и магазинов

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана провело мониторинг объектов торговли и общепита в Баку с целью проверки соблюдения правил использования контрольно-кассовых аппаратов на отдельных объектах, говорится в среду сообщении министерства.

Мониторинг в основном охватил объекты общепита, магазины по продаже продуктов, одежды, строительных материалов, сантехники. В ходе мониторинга в ряде объектов наблюдались случаи нарушения закона: в некоторых объектах не использовались контрольно-кассовые аппараты во время проведения наличного расчета, гражданам не предоставлялись кассовые чеки, не соблюдались иные требования законодательства в этой сфере.

Во время мониторинга в кондитерском магазине "Viva dessert" Сабаильского района, обувном магазине "Geox" Наримановского района, магазине сантехники "Lider inşaat" и магазине электротоваров "Nobel elektrik" Наримановского района каких-либо недостатков не было обнаружено, все требования налогового законодательства соблюдались.

В ходе мониторинга в супермакете "Mega store" в Насиминском районе, кафе "One pub kafe" и "Cafe Park" в Ясамальском районе, кафе "Pappa Rotti" и "Ajda" в Сабаильском районе, магазине "SİS underwear" в Наримановском районе, в продуктовом магазине "Ador", кафе "Türkoğlu dönər", ресторане "28 pub", кафе "Krevetka" в Насиминском районе, ресторане "Mughal" в Сабаильском районе, а также в других торговых объектах и объектах общепита были впервые обнаружены недостатки.

В результате проведенных мероприятий, были обнаружены недостатки в "Spar market", в магазине "URP" и "Araz supermarket" в Насиминском районе, кафе, принадлежащем Гасанову Ильхаму, в Ясамальском районе, магазине "Ted Baker" в Наримановском районе, магазине "Baumler" в Сабаильском районе, магазине по продаже авто запчастей в Низаминском районе, кафе "Sekrets", "Game and cinema center" в Насиминском районе, кафе "Coffe station" и другие объектах и составлены соответствующие акты.

В целом, в ходе мониторинга, владельцы 45 процентов объектов, где были обнаружены нарушения, были оштрафованы, в 15 процентах объектов нарушения не обнаружены, остальные 40 процентов объектов, где такие нарушения были впервые обнаружены, получили предупреждение. До сведения этих налогоплательщиков было доведено, что в случае повторных нарушений, в их отношении будут приняты меры в рамках закона.

Trend представляет видеосюжет мониторинга министерства по налогам, проведенного на объектах общепита и торговых объектах Баку:

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