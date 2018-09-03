В Китае открылся первый винный дом Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в китайском городе Урумчи открылся «Азербайджанский винный дом». Это первый Винный дом Азербайджана, открытый в зарубежной стране, говорится в сообщении министерства экономики.

На мероприятии, посвященном открытию Винного дома, приняли участие не только официальные лица двух стран, но также азербайджанские производители вина, и представители китайских компаний, занимающихся виноторговлей

«Азербайджанский винный дом» создан при поддержке министерства экономики и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Деятельность этой структуры будет нацелена на поддержку экспорта азербайджанской продукции, расширение объема и географии экспорта, поощрения бренда "Made in Azerbaijan", а также на обеспечение еще большего признания на китайском рынке азербайджанских вин и других алкогольных напитков и организации их продажи.

В рамках мероприятии между AZPROMO и китайской компанией "YEMA" был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Согласно сообщению, планируется продолжить открытие винных домов в зарубежных странах.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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