Китай передал Азербайджану свыше 110 наименований дорожной техники и механизмов

БАКУ /Trend/ - В рамках соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, подписанного между правительствами Китая и Азербайджана, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана было передано 112 единиц различной дорожной техники, машин и механизмов, говорится в среду в сообщении Агентства.

На церемонии приняли участие председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов и руководящие лица агентства, чрезвычайный и полномочный посол Китая в стране Вэй Джинхуа и сотрудники посольства, а также ответственные лица Кабинета министров Азербайджана.

Председатель правления Госагентства сказал, что передача Азербайджану этой техники без сомнения является наглядным доказательством наличия между двумя государствами дружественного, стратегического сотрудничества.

Посол отметил, что в течение текущего года из Китая в Азербайджан было доставлено более ста единиц техники для эксплуатации, ремонта и строительства дорог, и добавил, что эта техническая помощь в последующие годы также будет оказываться братской и дружественной стране Азербайджану.

Затем был подписан акт по приему-сдаче техники. Акт подписали председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов и чрезвычайный и полномочный посол Китая в стране Вэй Джинхуа.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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