В Азербайджане продолжаются работы по установке новых ж/д стрелочных переводов (ФОТО)

13 сентября 2018 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На железнодорожной станции Делимамедли ведется монтаж семи новых стрелочных переводов, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в четверг.

Работы будут вестись поэтапно. На сегодняшний день заменено уже 206 стрелочных переводов.

Процесс осуществляет коллектив ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» №11.

Отметим, что на железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта - идет работа на 600-километровой линии Баку – Бёюк-Кесик.

Параллельно с сентября 2016 года ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» №5 и №11 осуществляют монтаж новых стрелочных переводов.

Напомним, первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения - Джавид Гурбанов
Общество 10 сентября 18:13
В Азербайджане на участке Джалилабад-Масаллы ведется капремонт железной дороги (ФОТО)
Экономика 10 сентября 15:06
Идет реконструкция системы электроснабжения Сумгайытской пассажирской станции (ФОТО)
Экономика 6 сентября 18:25
Джавид Гурбанов: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по обновлению локомотивного парка железных дорог (ФОТО)
Бизнес 4 сентября 18:36
В Азербайджане еще на одной станции ведется монтаж стрелочных переводов (ФОТО)
Общество 24 августа 17:05
"Азербайджанские железные дороги" работают в усиленном режиме в преддверии праздника Гурбан
Общество 20 августа 15:13
Лента новостей
На юге Афганистана прогремел взрыв, трое пострадали
Другие страны 13:25
В Азербайджане необходимо повысить уровень системы безналичных расчетов - Центробанк
Бизнес 13:20
ПА ОБСЕ еще раз подтвердила поддержку деятельности МГ ОБСЕ по решению карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 13:16
Завтра в Азербайджане до 36 градусов тепла
Общество 13:14
Научные достижения ученых Азербайджана могут быть коммерциализированы
ИКТ 13:12
Китайский авторынок продемонстрировал незначительный рост
Бизнес 13:07
Стоимость Azeri Light достигла $81,5 за баррель
Энергетика 13:02
Беларусь и Азербайджан будут сотрудничать в сфере геологии и гидрометеорологии (ФОТО)
Общество 12:57
В Афганистане вооруженные силы ликвидировали 18 талибов
Другие страны 12:51