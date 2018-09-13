В Азербайджане продолжаются работы по установке новых ж/д стрелочных переводов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На железнодорожной станции Делимамедли ведется монтаж семи новых стрелочных переводов, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в четверг.

Работы будут вестись поэтапно. На сегодняшний день заменено уже 206 стрелочных переводов.

Процесс осуществляет коллектив ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» №11.

Отметим, что на железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта - идет работа на 600-километровой линии Баку – Бёюк-Кесик.

Параллельно с сентября 2016 года ООО «Специализированное железнодорожное предприятие» №5 и №11 осуществляют монтаж новых стрелочных переводов.

Напомним, первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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