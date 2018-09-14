Состоялось заседание оргкомитета Бакинского форума по электронной коммерции

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Организационного комитета Бакинского форума по электронной коммерции.

В состоявшемся в министерстве транспорта, связи и высоких технологий заседании приняли участие представители минсвязи, министерств по налогам и экономики, Государственного таможенного комитета, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Центрального банка, Палаты надзора над финансовыми рынками, а также портала Azexport, Академии региональных инновационных технологий, VialonServis и сайта ALbuket.az.

Руководитель Оргкомитета, первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Али Абдуллаев отметил, что минсвязи осуществляет последовательную работу с целью развития электронной торговли в Азербайджане, способствует усилению партнерства между государственными и частными структурами в этом направлении.

Первый замминистра подчеркнул, что работы в этом направлении проводятся на основе целей по развитию электронной торговли, отраженных в «Национальной стратегии по развитию информационного общества в Азербайджана на 2014-2020 годы», утвержденной указом Президента Азербайджана от 2 апреля 2014 года.

«В связи с проведением 24-25 сентября 2018 года при совместной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий и Европейского Союза международного мероприятия – Бакинского форума по электронной коммерции, приказом министра транспорта, связи и высоких технологий был создан Организационный комитет из представителей соответствующих структур. За истекший период оргкомитет проделал большую работу для эффективного проведения форума. Бакинский форум по электронной коммерции является первым международным мероприятием в сфере электронной торговли, организованным в нашей стране в таком масштабе. Считаю, что мероприятие будет способствовать развитию электронной торговли», - заявил первый замминистра.

Было отмечено, что регистрацию для участия в форуме уже прошли более 300 местных и иностранных представителей. Кроме того, в рамках форума состоится ряд интересных мероприятий.

Затем член оргкомитета, заместитель исполнительного директора Государственного фонда развития информационных технологий Азер Байрамов подробно проинформировал участников заседания о проделанной работе, программе форума, иностранных гостях, спикерах, партнерах и участниках. Он подчеркнул, что в рамках форума, который соберет ведущих представителей международных агентств развития, частного сектора и цифровых платформ, состоится специальная сессия (мастер-класс) известных международных экспертов по развитию навыков э-коммерции.

В рамках Бакинского форума по электронной коммерции, который будет проведен в отеле "Fairmont Baku", компании и организации, специализирующиеся на электронной торговле, платформах онлайн-оплаты, решениях э-коммерции, продемонстрируют свою продукцию. Это позволит участникам форума ознакомиться с различными новшествами и наладить новые деловые связи.

В рамках заседания также были обсуждены вопросы и предложения членов оргкомитета. Озвученные предложения были включены в повестку дня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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