На Судоремонтном заводе «Биби-Эйбат» осуществлен основательный ремонт еще одного судна (ФОТО)

18 сентября 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Судоремонтном заводе «Биби-Эйбат» проведен ремонт буксирно-снабженческого судно «Нерча», принадлежащего Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», говорится во вторник в сообщении ЗАО.

В ходе ремонтного процесса были отремонтированы основные и вспомогательные двигатели, насосы и трубопроводные системы судна. Кроме того, были обновлены жилые комнаты для экипажа, санитарные узлы и столовые.

В то же время, с вводом судна в док, был осуществлен ремонт двигательно-рулевого комплекса, донно-забортной арматуры и протекторных установок, а также осуществлена замена поврежденных участков подводных и надводных частей, которые создавали угрозу при спуске судна на воду. Кроме того, подводная и надводная части судна была очищена и покрашена.

После завершения ремонта механического и электрического оборудования корабля были проведены морские испытания. Испытания прошли успешно и судно отправлено в порт-базу «КМНФ».

Судно «Нерча», так же как и другие снабженческие судна, будут участвовать в осуществлении нефтегазовых проектов – в снабжении нефтегазодобывающих объектов, буксировке тяжелых конструкций, буровых установок, перевозке якорей. Судно длиной 67,23 и шириной 13,89 метров снабжено двумя двигателями типа 12V22, производства фирмы “Wartsila”, мощностью 2х2420 лошадиных сил.

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