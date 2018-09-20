В Азербайджане презентован интернет-портал www.enterpriseazerbaijan.com

20 сентября 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана в четверг состоялась презентация интернет-портала www.enterpriseazerbaijan.com.

Исполнительный директор Центра Вусал Гасымлы сказал, что цель портала EnterpriseAzerbaijan.com – еще больше повысить инвестиционную привлекательность и увеличить возможности использования источников альтернативного финансирования для развития экономики.

«Портал, который будет постоянно обновляться, является удобным в использовании, доступным, безопасным, скоростным и благоприятным пространством и представляет собой банк данных об инвестиционных проектах, стартапах, имущественных активах, акциях, земельных и других активах», - отметил Гасымлы.

По его словам, инициаторы проекта (промоутеры), находящиеся в поиске потенциальных инвесторов, и потенциальные акционеры смогут воспользоваться порталом EnterpriseAzerbaijan.com.

«В настоящее время в мире есть свободные финансовые средства, исчисляющиеся триллионами долларов, которые ищут проекты для вложения этих средств. В этой связи расширяются возможности для привлечения свободных финансовых средств в бизнес-проекты Азербайджана», - сказал исполнительный директор.

Гасымлы призвал местных авторов проектов, предпринимателей и акционеров тесно сотрудничать с порталом EnterpriseAzerbaijan.com.

Гасымлы также сказал, что портал сыграет для проектов роль как инкубатора, так и акселератора.

«Существует необходимость в портале EnterpriseAzerbaijan.com с точки зрения применения цифровых, физических и биологических технологий. Потому что портал, который не знает границ, послужит поставке в Азербайджан технологий и поощрению вложения инвестиций» - добавил глава Центра.

Гасымлы также сказал, что Центр для получения креативных идей начал сотрудничать с KICKSTARTER, а также с İndieGOGO, GoFundMe, Planeta.ru и Onemission, для социальных проектов и проектов в области медицины начал сотрудничать с Youcaring, для нестандартных идей в области технологий - с Crowdsupply, для венчурного финансирования - с Crowdfunder, для научных идей - с Experiment, для проектов социального характера - с Chuffed.

Гасымлы добавил, что бизнес-проект, достигший успеха посредством EnterpriseAzerbaijan.com, воспользовавшись возможностями портала Azexport, сможет получить доступ ко всем порталам е-торговли, в особенности Alibaba и Amazon.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Заказы на импорт азербайджанской продукции выросли на 20%
Бизнес 5 сентября 15:04
Обзор ненефтяного экспорта: Азербайджан значительно увеличил продажу хлопковой пряжи
Бизнес 5 сентября 14:37
10 крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана на 40% увеличили поставки за рубеж
Бизнес 5 сентября 11:16
Обзор ненефтяного экспорта: Азербайджан значительно увеличил продажу электроэнергии и ягод
Бизнес 1 августа 18:45
За год азербайджанский манат укрепился по отношению к турецкой лире на 20%
Бизнес 4 июля 17:50
Около половины ненефтяного экспорта Азербайджана пришлось на 10 компаний
Бизнес 4 июля 17:45
Лента новостей
Приемлемых предложений по Brexit от ЕС не поступало - Мэй
Европа 20:28
В Азербайджане изменены правила аренды сельхозземель
Общество 20:07
В Мэриленде три человека стали жертвами стрельбы
США 20:06
Турецкие власти оштрафовали Google на 15 миллионов долларов
Турция 19:52
Завтра в ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды
Общество 19:46
Зариф ответил на предложение США подписать новый договор
Ядерная программа 19:43
Более 500 сотрудников НАНА получили звание "Ветеран труда"
Общество 19:43
В Азербайджане завершилась акция по сдаче крови в день Ашура
Общество 19:43
Главком ВВС Израиля прибыл в Москву в связи с крушением Ил-20
Россия 19:37