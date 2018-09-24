Агентство пищевой безопасности Азербайджана о запрете на продажу ряда кондитерских изделий

24 сентября 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) прокомментировало информацию о запрете на продажу некоторых кондитерских изделий.

В последние дни распространяется обобщенная и неточная информация о некоторых кондитерских изделиях, ввозимых в Азербайджан, говорится в сообщении агентства, распространенном в понедельник.

Структура доводит до внимания граждан, что нижеследующая продукция - кекс "Ogopogo" (торговая марка "Ozmo"), "Pop kek limon" и "Tutku" торговой марки "Eti", " а также шоколадное масло торговых марок "Nutti" и "Monte Lemo" и консервированный зеленый горошек торговой марки "Bonduelle" различными партиями регулярно поставляются в страну из-за рубежа, и каждая партия этой продукции проходит экспертизу с точки зрения пищевой безопасности.

«С 22 сентября запрещена продажа только партий этих продуктов, тестовые образцы которых не отвечали нормам, и поставляющая их компания сразу же отозвала из торговых сетей продукцию, относящуюся к этой партии», - сообщило агенство.

В сообщении агентства говорится, что изъятая из продажи продукция хранится на соответствующих складах и осуществляются дополнительные меры по дальнейшему разбирательству.

«Продукция одноименного названия, которая сегодня находится в продаже, как и продукция других партий является безопасной, прошедшей проверку агентства», - сообщило АПБА.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)


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