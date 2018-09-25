Бакинский международный торговый порт повысит транзитную способность стран региона - министр

25 сентября 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превратил транспортную систему и услуги в сфере транспорта в одно из основных преимуществ экономики и намерен еще больше расширить свой транзитный и логистический потенциал.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе неофициальной встречи Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества, проводимой в Нью-Йорке, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

«Азербайджан работает над модернизацией и диверсификацией транспортной инфраструктуры, которая послужит взаимосвязи трансъевропейской и трансазиатской железнодорожных сетей. Помимо этого, новый Международный морской торговый порт, который является точкой конвергенции всех транспортных маршрутов страны, и строительство его международного логистического центра, принятие закона о свободной экономической зоне Алят значительно повысят транзитную способность стран региона и конкурентоспособность международных торговых портов», - отметил глава МИД Азербайджана.

По его словам, Азербайджан вносит вклад в повышение транзитного потенциала региона ОЭС с помощью поощрения транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад.

«Мы верим, что координация сети железнодорожных сетей ОЭС и предпринятые шаги по развитию железнодорожной инфраструктуры региона должны стать одним из важных приоритетных вопросов повестки дня ОЭС. Верим, что скорейшее завершение проекта Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), который является важным звеном транспортного коридора Север-Юг, придаст новый импульс экономическому развитию, расширит транспортные возможности привлеченных стран, а также всего региона», - сказал Мамедъяров.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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