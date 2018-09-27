В Азербайджан планируется доставить 30 вагонов швейцарского производства

27 сентября 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан планируется доставить 30 вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Об этом в четверг в ходе девятого азербайджано-российского межрегионального форума сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"В первые месяцы будущего года в Азербайджан будет доставлено 30 вагонов. Вагоны производятся в швейцарском Цюрихе. Посредством новых поездов можно будет добраться до Карса за 10 часов, до Анкары - за 20 часов", - отметил Гурбанов.

Гурбанов отметил, что о ценах на проезд можно будет говорить после достижения договоренности с другими странами.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" заказала у швейцарской компании Stadler Rail Group 30 вагонов для пассажирских перевозок по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Отметим, что сегодня в Баку начал работу IX азербайджано-российский межрегиональный форум.

Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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