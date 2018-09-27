Владимир Путин: Конвенция о статусе Каспийского региона открыла новые возможности для взаимовыгодной кооперации между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - Конвенция о статусе Каспийского региона открыла новые возможности для взаимовыгодной кооперации между Азербайджаном и Россией.

Об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин в четверг, выступая на официальной церемонии открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

"Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В частности, идет создание международного транспортного коридора «Север-Юг» (это Иран, Азербайджан, Россия), который призван сблизить европейские и азиатские рынки. В рамках этой масштабной, действительно масштабной, большой работы и инициативы строители наших стран возводят новый мост на реке Самур с пропускной способностью более 37 тысяч машин в сутки. В рамках этой масштабной, действительно масштабной, большой работы и инициативы строители наших стран возводят новый мост на реке Самур с пропускной способностью более 37 тысяч машин в сутки. Новые возможности для взаимовыгодной кооперации между нашими государствами открыла и Конвенция о статусе Каспийского региона. Это, безусловно, прорывное решение.

Безусловно, там еще многое нужно сделать для того, чтобы все работало, чтобы добиться полномасштабной имплементации, но уже состоявшееся подписание, состоявшийся документ создает нам хорошую базу для сотрудничества в Каспийском регионе. Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе, прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии и, безусловно, сохранении биоресурсов и биоразнообразия Каспия", - сказал Президент России.

Владимир Путин отметил, что интенсивно развиваются двусторонние контакты в области туризма.

"В Ессентуках, благодаря, кстати, азербайджанским предпринимателям построен санаторно-курортный центр, в Железноводске возводится гостиничный комплекс. Планируем также совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию. И, конечно, особое значение с российской и с азербайджанской сторон придается расширению гуманитарного сотрудничества. Президент Азербайджана сейчас только что об этом тоже сказал В Баку, вот как только что сейчас прозвучало, работают два филиала наших крупнейших вузов – МГУ и Сеченова. Растет число научных и студенческих обменов.

Ростовский институт путей сообщения, Астраханский университет разрабатывают совместные с азербайджанскими партнерами программы по подготовке высокопрофессиональных кадров, прежде всего по экономическим специальностям. Мы, безусловно, намерены и дальше всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, культуре, науке. Особо отмечу, мы вот и в Сочи с Президентом об этом говорили, мы это видим, и мы высоко это оцениваем, – интерес к русскому языку.

И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, муниципалитетов, в городах. Мы это все видим. Вот эти 300 с лишним школ, о которых Президент сказал, – это, конечно, база, но самая главная база в сердцах, в головах людей. Это явное стремление к сотрудничеству, к поддержанию и развитию контактов.

Уважаемые друзья и коллеги! Я затронул лишь некоторые направления взаимодействия наших стран, в которых активно участвуют российские и азербайджанские регионы. Возможности для сотрудничества действительно очень широкие. Причем определяются конкретные направления нашего взаимодействия на региональном уровне прежде всего вы– те, кто собрались в этом зале, и ваши коллеги на местах. И я, безусловно, хочу вам пожелать всяческих успехов в этой работе", - сказал Президент России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.