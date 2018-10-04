БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Италия готовят новое соглашение о взаимном поощрении инвестиций.

Об этом в четверг было сказано во время встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с чрезвычайным и полномочным послом Италии в стране Аугусто Массари, говорится в сообщении минэкономики.

Мустафаев сказал, что сотрудничество между двумя странами успешно продолжается. По его словам, визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, визит в июле этого года Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан, а также визит в сентябре Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию, проведенные в рамках этих визитов встречи и переговоры имели важное значение в расширении связей между двумя странами.

Министр сказал, что в Азербайджане зарегистрировано 95 итальянских компаний, которые участвуют в 41 подрядном проекте на государственной основе. Было подчеркнуто, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана и занимает первое место в экспорте.

Также было отмечено, что в настоящее время идет работа по проекту нового соглашения о поощрении и защите инвестиций между Азербайджаном и Италией, совместному плану действий, предусматривающему сотрудничество между двумя странами в сферах энергетики, инфраструктуры, логистики, железной дороги, аграрной промышленности, в нефтехимической и других сферах.

Посол Италии отметил успешность взаимных визитов на высоком уровне. Массари также сказал, что в ходе этих визитов также обсуждалось развитие сотрудничества в ненефтяном секторе. Массари добавил, что итальянские компании заинтересованы в реализации проектов в Азербайджане в различных сферах, поделился своим мнением о расширении сотрудничества.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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