Необходимо подготовить документ для формирования единой логистической системы тюркоязычных стран - Госкомтаможни Азербайджана

6 октября 2018 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо подготовить документ для формирования единой логистической системы тюркоязычных государств.

Об этом на встрече с делегацией во главе с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, говорится в сообщении госкомитета.

Председатель комитета отметил, что в рамках организации между братскими странами были установлены как двусторонние связи, так и связи взаимовыгодного сотрудничества на высоком уровне, была продемонстрирована единая позиция.

На встрече также было отмечено, что связи в таможенной сфере, как и во всех сферах, находятся на высоком уровне. Было сказано, что наглядным примером этого являются обмен информацией между государствами-членами организации, подписание соглашений и протоколов, реализация пилотного проекта по заблаговременной передаче информации.

Мехтиев добавил, что главами тюркоязычных государств были даны конкретные поручения по дальнейшему усилению сотрудничества в таможенной сфере. Председатель Госкомтаможни отметил необходимость подготовки и реализации документа по формированию единой логистической системы с целью исполнения обязанностей, вытекающих из этих поручений.

Мехтиев также сказал, что между азербайджанской таможенной службой и рядом стран региона осуществляется электронный обмен информацией, и отметил, что применение такого обмена между всеми членами организации создает условия для упрощения торговли и таможенного контроля, ускорения экспортно-импортных операций.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств отметил, что на заключительном саммите представляемой им структуры была продемонстрирована единая позиция лидеров по усилению экономических связей, сотрудничества в сфере транспорта и логистики и были предприняты важные шаги в этом направлении.

Амреев сказал, что нынешняя встреча и контакты, которые будут проведены в октябре в Кыргызстане, также сыграют важную роль в усилении сотрудничества.

Затем на встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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