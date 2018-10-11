Всемирный банк готовит страны к ухудшению условий мировой торговли

11 октября 2018 11:37 (UTC+04:00)

Всемирный банк (ВБ) работает с Китаем и всеми другими странами-акционерами по вопросу подготовки к ухудшению условий мировой торговли. Об этом сообщил журналистам глава Всемирного банка Джим Ким на пресс-конференции в рамках Осенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Индонезии, передает в четверг ТАСС.

"Мы должны подумать о том, что они (Китай) должны делать сейчас, чтобы подготовиться к ухудшению условий торговых отношений. Мы очень обеспокоены и работаем со всеми нашими странами, чтобы подготовить их к возможным ухудшениям", - сказал глава ВБ.

Он отметил, что ситуация в мировой торговле находится на повестке дня у всех стран и международных организаций. По словам Джима Кима, если все страны, вовлеченные сегодня в торговлю, столкнутся с торговыми ограничениями, темпы мирового экономический роста безусловно начнут снижаться.

Ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу предупредил о возможной эскалации напряженности в мировой торговле и ее негативном влиянии на мировую экономику. Организация понизила прогноз роста мировой торговли в 2018 году до 3,9 с 4,4 процента, прогнозируемое снижение темпов связано, в том числе, с влиянием санкций и ограничений в торговле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае запустили первую коммерческую солнечную электростанцию
Китай 11:33
Узбекистан может войти в проект ООН по морскому и континентальному Шёлковому пути
Бизнес 10:55
Крупное падение котировок произошло на фондовых биржах Китая
Китай 09:45
Финляндия инвестирует свыше 110 млн евро в энергетику Африки
Энергетика 09:06
Узбекистан намерен привлечь китайскую компанию к созданию "Безопасного города"
ИКТ 09:05
В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека
Другие страны 06:56
Лента новостей
Полиция Турции обнаружила крупную партию наркотиков в саудовском грузовом самолёте
Турция 12:26
Узбекистан изучит опыт Латвии по внедрению инновационных технологий в переработке отходов
Бизнес 12:25
Армия Израиля признала ложной тревогой сирены ПРО на границе Газы
Израиль 12:22
Проверяется готовность подразделений азербайджанской армии к зимнему периоду (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 12:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Губе
Политика 12:14
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с саженцевым предприятием НИИ плодоводства и чаеводства в Губе
Политика 12:13
Оглашена дата сдачи в эксплуатацию обновленной парогенераторной установки на заводе "Этилен-полиэтилен" (Эксклюзив)
Энергетика 12:12
В Баку будут доставлены 70 автобусов «Евро 6»
Общество 12:12
Творящие и дарующие жизнь отметили День независимости Азербайджана
Культура 12:00