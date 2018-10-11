Всемирный банк готовит страны к ухудшению условий мировой торговли

Всемирный банк (ВБ) работает с Китаем и всеми другими странами-акционерами по вопросу подготовки к ухудшению условий мировой торговли. Об этом сообщил журналистам глава Всемирного банка Джим Ким на пресс-конференции в рамках Осенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Индонезии, передает в четверг ТАСС.

"Мы должны подумать о том, что они (Китай) должны делать сейчас, чтобы подготовиться к ухудшению условий торговых отношений. Мы очень обеспокоены и работаем со всеми нашими странами, чтобы подготовить их к возможным ухудшениям", - сказал глава ВБ.

Он отметил, что ситуация в мировой торговле находится на повестке дня у всех стран и международных организаций. По словам Джима Кима, если все страны, вовлеченные сегодня в торговлю, столкнутся с торговыми ограничениями, темпы мирового экономический роста безусловно начнут снижаться.

Ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу предупредил о возможной эскалации напряженности в мировой торговле и ее негативном влиянии на мировую экономику. Организация понизила прогноз роста мировой торговли в 2018 году до 3,9 с 4,4 процента, прогнозируемое снижение темпов связано, в том числе, с влиянием санкций и ограничений в торговле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.