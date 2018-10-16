Рост экономики Казахстана составил 4,1%

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Казахстана за 9 месяцев 2018 года составил 4,1 процента. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании правительства, передает во вторник "Капитал".

По словам министра, это выше показателя за 8 месяцев на 0,3 процентных пункта (8 месяцев текущего года — 3,8 процента). Основной вклад в ускорение роста из базовых отраслей внесли торговля и восстановление динамики строительной отрасли. Также импульсом экономической активности стали смягчение инфляционного давления и повышение инвестиционного спроса.

"Уровень инфляции сохраняется в пределах 5−7 процентов. В сентябре инфляция составила 0,4 процента, с начала года — 3,3 процента. Годовая инфляция составила 6,1 процента", - подчеркнул министр.

Также Тимур Сулейменов отметил, что инвестиционная активность предприятий остается на высоких отметках. Инвестиции в основной капитал выросли на 21,6 процента. На 1 октября текущего года международные резервы страны составили 86,4 миллиарда долларов. Активы Национального фонда — 56,3 миллиарда долларов. Золотовалютные резервы — 30 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.