В одной из областей Казхастана намерены собрать около 25 тыс. машин в 2019 году

17 октября 2018 04:42 (UTC+04:00)

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