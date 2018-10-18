Костанайская область Казахстана экспортировала более 470 тонн мяса

18 октября 2018 21:03 (UTC+04:00)

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