В Азербайджане будут штрафоваться лица, не представившие краткую таможенную декларацию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, не представившие краткую таможенную декларацию, будут штрафоваться.
Это отражено в изменении, предлагаемом к Кодексу об административных правонарушениях, которое обсуждалось в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Изменение предусматривает представление в электронной форме краткой декларации до поставки товаров на таможенную территорию.
По предлагаемому изменению, в случаях, определенных Таможенным кодексом, за непредставление краткой декларации должностные лица будут оштрафованы на сумму 1000 манатов, юридические - на 500 манатов.
После голосования изменения были приняты.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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