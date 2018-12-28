В Азербайджане будут штрафоваться лица, не представившие краткую таможенную декларацию

28 декабря 2018 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, не представившие краткую таможенную декларацию, будут штрафоваться.

Это отражено в изменении, предлагаемом к Кодексу об административных правонарушениях, которое обсуждалось в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Изменение предусматривает представление в электронной форме краткой декларации до поставки товаров на таможенную территорию.

По предлагаемому изменению, в случаях, определенных Таможенным кодексом, за непредставление краткой декларации должностные лица будут оштрафованы на сумму 1000 манатов, юридические - на 500 манатов.

После голосования изменения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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