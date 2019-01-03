Бакинский автовокзал в праздничные дни перевез более 70 тыс. пассажиров

3 января 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В предпраздничные и праздничные дни – с 28 декабря 2018 года по 2 января 2019 года включительно Бакинский международный автовокзальный комплекс перевез более 70 тысяч пассажиров как на внутренних, так и на международных рейсах.

Об этом сказала в четверг Trend пресс-секретарь автовокзала Парвин Мамедова.

По ее словам, для обслуживания пассажиров дополнительно было задействовано около 80 автобусов.

«Пассажиропоток во все регионы республики был большим, но особенно большой был в Гянджу, Губинский, Гусарский, Хачмазский, Астаринский и Шекинский районы, а среди международных рейсов – в Грузию», - сказала Мамедова.

Пресс-секретарь добавила, что самый плотный пассажиропоток наблюдался 29 декабря.

«В этот день было отправлено около 17 тысяч пассажиров. А 31 декабря пассажиров было уже не так много», - сказала Мамедова.

Она также подчеркнула, что была создана специальная комиссия для предотвращения искусственного завышения цен компаниями-перевозчиками, а также контроля за работой касс и продажей билетов, которая не выявила искусственного завышения цен.

Напомним, что 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира), 1-2 января (Новый год) были нерабочими днями в Азербайджане. Первый рабочий день в 2019 году - 3 января.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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