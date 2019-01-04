АЖД: Поезда ближнего и дальнего следования перевезли свыше 20 тыс. пассажиров

4 января 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни поездами местного следования и поездом Баку-Тбилиси-Баку было перевезено 20 171 человек, что ощутимо превышает показатели обычных рабочих дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В праздничные дни – с 27 декабря до 3 января включительно к пассажирским поездам ближнего следования и к поезду Баку-Тбилиси-Баку, кроме общей схемы, было прицеплено 82 вагона.

Как говорится в сообщении ЗАО, к поездам ежедневно прицеплялись дополнительные вагоны.

Также с 30 декабря стал курсировать скоростной двухэтажный поезд Баку-Гянджа-Баку № 702/701 модели KİSS производства компании Stadler Rail Group, и со дня его запуска и по сегодняшний день этим поездом было перевезено 309 пассажиров.

Напомним, что коллектив Департамента пассажироперевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» работал в усиленном режиме в предпраздничные и праздничные дни.

Отметим, что 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира), 1-2 января (Новый год) были нерабочими днями в Азербайджане.

Первый рабочий день 2019 года пришелся на 3 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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