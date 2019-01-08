Бактрансагентство предупредило пассажиров в связи с сильным ветром

8 января 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром, который прогнозируется завтра в Баку, пассажиры, ожидающие автобус на остановках, должны быть внимательными, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Также БТА рекомендует пассажирам и пешеходам не выходить на проезжую часть на территории центров пересадки транспорта и в других местах, садиться и выходить из автобусов строго на остановках, а при переходе дороги пользоваться пешеходными переходами.

Просьба к водителям соблюдать допустимую скорость движения на дорогах и требования дорожных знаков.

Отметим, что Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил о сильном ветре, который завтра ожидается в Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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