ЕС и ВБ будут развивать инфраструктуру стран «Восточного партнёрства»

БАКУ/Trend/ - Усиление транспортных связей между странами "Восточного партнерства", а также между ними и ЕС приведет к экономическому росту и созданию рабочих мест, считают в Брюсселе, сообщает Trend со ссылкой на Deutsche Welle.

Еврокомиссия и Всемирный банк разработали план по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства" - Украине, Грузии, Молдавии, Азербайджане, Беларуси и Армении. Для реализации проектов потребуется порядка 13 миллиардов евро, которые будут направлены на строительство или ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, а также ряда портов, аэропортов, логистических центров и пограничных пунктов, сообщает пресс-служба Еврокомиссии во вторник.

Некоторые проекты планируется реализовать до 2020 года, а другие - до 2030 года. "Усиление транспортных связей как внутри региона "Восточного партнерства", так и между ним и странами ЕС может дать толчок экономическому росту и созданию рабочих мест", - отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк, слова которой приводятся в сообщении.

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