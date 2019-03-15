В Баку обсудили вопросы внедрения профессиональных и квалификационных стандартов с европейскими экспертами (ФОТО)

15 марта 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с экспертами Европейского фонда обучения Арьеном Дейем и Галиной Терзи, экспертом-координатором Эстонской квалификационной организации Марис Вахт, сообщили Trend в министерстве.

На встрече начальник департамента политики занятости и демографии министерства Эльнур Сулейманов рассказал о работе, проделанной в области подготовки и внедрения профессиональных и квалификационных стандартов в нашей стране.

Во время встречи были обсуждены проекты решений Кабинета министров об утверждении "Правил подготовки, повторной подготовки, утверждения и ведения регистрации профессиональных и квалификационных стандартов" и "Об утверждении создания областных комиссий по развитию способностей и положения". Были также обсуждены механизмы признания навыков, полученных информальными и неформальными методами.

Встреча продолжилась обменом мнениями о существующей практике адаптации системы образования к рынку труда и подготовки куррикулумов на основе разработанных в Эстонии и в иных странах Европы профессиональных стандартов.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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