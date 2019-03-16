Ставропольский ГМЗ к концу марта начнет поставлять в Азербайджан водорастворимые удобрения

16 марта 2019 07:37 (UTC+04:00)

АО "Гидрометаллургический завод" (ГМЗ, Ставропольский край, производитель удобрений) в конце марта текущего года начнет поставлять в Азербайджан водорастворимые удобрения. Об этом как передает Trend со ссылкой на Интерфакс-Россия сообщает пресс-служба ГМЗ.

"Договоренности о поставках были достигнуты на конференции "Argus Минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе", которая проходила 14-15 марта в Баку. В рамках конференции представители ГМЗ и торгового дома "Кашемир Капитал" (занимается реализацией продукции ГМЗ) подписали ряд соглашений о поставках моноаммонийфосфата, диаммонийфосфата и монокалийфосфата. Первые поставки водорастворимых удобрений должны начаться уже в конце марта 2019 года", - говорится в сообщении.

ГМЗ пока не раскрывает объемы поставок удобрений в Азербайджан.

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