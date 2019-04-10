Азербайджан и ОАЭ расширяют связи в сфере малого и среднего бизнеса

10 апреля 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана и аналогичная структура в ОАЭ - Организация по развитию малого и среднего предпринимательства Дубая расширяют сотрудничество, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Соответствующие обсуждения состоялись во время встречи, организованной в рамках ежегодного восьмого заседания по инвестициям, традиционно проводимом в Дубае.

На встрече, проведенной между председателем правления Агентства Орханом Мамедовым и генеральным исполнительным директором Структуры по развитию малого и среднего предпринимательства Дубая Абдулом Басетом Аль-Джанахи, стороны заявили о заинтересованности в сотрудничестве, обменялись мнениями по расширению связей.

Основные обсуждаемые темы были связаны с налаживанием и развитием сотрудничества между субъектами малого и среднего предпринимательства Азербайджана и ОАЭ. С этой целью стороны договорились расширять связи между сторонами, организовать в Баку мероприятия с участием представителей малого и среднего бизнеса двух стран, реализовать в Азербайджане совместные проекты на основании инвестиций ОАЭ.

Отметим, что восьмого апреля в Дубае начало работу восьмое заседание по инвестициям, которое является благоприятной платформой для обсуждения инвестиционных возможностей для развития предпринимательства, тенденций по поощрению инвестиций и обсуждению сотрудничества в этой сфере, обмену опытом и налаживанию новых связей.

В заседании текущего года участвуют свыше 10 тысяч представителей государственных и частных структур из более чем 140 стран, эксперты, известные ученые.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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