В Азербайджане осуществляется капремонт путей и стрелочных переводов на ж/д станции Астара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На железнодорожной станции Астара начался капитальный ремонт шести станционных путей и десяти стрелочных переводов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Длина каждого из путей, составляющих основу станционного парка, равна 950 метрам. Капремонт проводится в соответствии с работами, осуществляемыми в рамках проекта «Север-Юг».

Учитывая, что в будущем грузоперевозки в этом направлении будут носить интенсивный характер, важным является наличие прочной основы для безопасности перевозок, чему руководство железных дорог придает большое значение.

Отметим, что капремонт осуществляет коллектив ООО «Демирйолсервис».

Работы ведутся поэтапно и будут завершены в кратчайшие сроки.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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