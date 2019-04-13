В этом году бакинское метро приобретет шесть подвижных составов

13 апреля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году ЗАО «Бакинский метрополитен» приобретет шесть подвижных составов из 30 вагонов, сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, договор об этом уже подписан с московским «Метровагонмаш».

«Составы начнут поставляться в Азербайджан с июня. Новые поезда состоят из вагонов, отвечающих современным стандартам, оснащены кондиционерами современного типа. Все шесть составов будут поставлены в Баку до конца года», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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