В этом году бакинское метро приобретет шесть подвижных составов

БАКУ /Trend/ - В этом году ЗАО «Бакинский метрополитен» приобретет шесть подвижных составов из 30 вагонов, сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, договор об этом уже подписан с московским «Метровагонмаш».

«Составы начнут поставляться в Азербайджан с июня. Новые поезда состоят из вагонов, отвечающих современным стандартам, оснащены кондиционерами современного типа. Все шесть составов будут поставлены в Баку до конца года», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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