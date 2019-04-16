В Азербайджане вдвое увеличатся ежегодные средства на соцпособия и пенсии

16 апреля 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжения и указы, подписанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 апреля 2019 года, обеспечивают повышение, в среднем, на 100 процентов социальных пособий граждан ряда категорий и президентских пенсий, учреждение новых видов пенсий с 1 апреля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда и социальной защиты населения.

Наряду с тем, что эти документы являются очередным успехом в рамках пакета успешных социальных реформ главы государства, они также означают принятие важного шага по улучшению благосостояния граждан, в частности уязвимых групп населения.

Подписанные распоряжения и указы предусматривают значительное повышение ежемесячных президентских пенсий, социальных пособий до 600 тысячам лиц (в том числе 300 тысячам лиц с инвалидностью), расширение охвата системой социального обеспечения с учреждением ежемесячных президентских пенсий для лиц из ряда категорий.

Ежегодные средства, направленные на выдачу социальных пособий и пенсий, будут увеличены вдвое, с выделением дополнительно 400 миллионов манатов в год на указанные цели.

Все эти шаги еще раз подтверждают, что главной целью сильной социальной политики Президента Ильхама Алиева является обеспечение благосостояния населения, в основе этой политики находятся забота о гражданах страны, принципы социальной справедливости и гуманизма, что с одобрением встречается общественностью.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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