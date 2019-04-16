В Азербайджане продолжается массовая вакцинация животных (ФОТО)

16 апреля 2019 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начиная с января текущего года, проводится профилактическая вакцинация и диагностическое обследование домашнего скота, принадлежащего уроженцам Ходжалинского района Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу при министерстве сельского хозяйства, в соответствии с «Планом мероприятий по профилактике и диагностике против эпизоотии», осуществляется профилактическая вакцинация против особо опасных заболеваний, проводится диагностическое обследование, дезинфекция и другие мероприятия в целях защиты сельскохозяйственных животных. Ходжалинское районное ветеринарное управление проводит данные мероприятия силами трех участковых ветеринарных пунктов.

Жители Ходжалинского района расселились примерно в 35 городах и регионах Азербайджана. Сотрудники Управления оказывают соответствующие услуги в местах их компактного проживания. Всего привито 2800 голов крупного рогатого скота, 12,300 голов мелкого рогатого скота, 100 непарнокопытных животных, 100 домашних собак и 17 500 домашних птиц.

В целом, мероприятия по вакцинации среди хозяйственных животных района проводятся с соблюдением режима «холодовая цепь». Государственная ветеринарная служба сообщает, что районные (городские) ветеринарные управления обеспечены ветеринарными препаратами, необходимыми принадлежностями и оборудованием.

В настоящее время эпизоотическая ситуация в Азербайджане в связи с особо опасными заболеваниями стабильная.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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