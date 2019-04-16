В Азербайджане подешевели лук, картофель и капуста

16 апреля 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Применение сезонной пошлины на экспорт картофеля, лука и капусты для регулирования внутреннего рынка и стабилизации цен, отмена до 31 мая специфической пошлины на импорт лука, а также поступление на рынок молодого картофеля, лука и капусты увеличили предложение этой продукции, и со второй декады апреля наблюдается снижение цен, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение министерств экономики и сельского хозяйства Азербайджана.

В сообщении говорится, что один килограмм картофеля на рынке предлагается по цене от 0,70 манатов, в маркетах – от 0,79 манатов, один килограмм лука на рынке - от 0,70 манатов, в маркетах – от 1,09 маната, и один килограмм капусты на рынке - от одного маната, в маркетах - от 1,29 маната, что значительно ниже в сравнении с прежними ценами.

В связи с увеличением объема картофеля, капусты и лука, вынесенных на продажу в связи с началом сезона, ожидается снижение цен на эти овощные культуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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