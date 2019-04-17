В Сумгайыте открылся "Друг МСБ" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду в Сумгайыте состоялось открытие офиса "Друга малого и среднего бизнеса", сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Выступая на приуроченном этому событию мероприятии, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов рассказал о концепции "Друзей МСБ" и услугах, оказываемых малым и средним предпринимателям в этой структуре.

Было подчеркнуто, что создаваемая агентством сеть "Друзей МСБ" является одним из важных проектов, реализуемых в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Государство - лучший партнер предпринимателя" в рамках платформы сотрудничества между государством и предпринимателями.

В настоящее время "Друзья МСБ" действуют в 11 районах и городах страны. "Друг МСБ" - механизм, который помогает определить и реализовать инициативы и потенциал субъектов малого и среднего бизнеса, а также оказываем поддержку в создании и развитии на всех этапах субъектов МСБ, помогает защищать права предпринимателей.

Орхан Мамедов пригласил предпринимателей активно сотрудничать с "Друзьями МСБ". Глава агентства проинформировал участников мероприятия о "Друзьях МСБ", которые в этом году начнут действовать в городах и районах республики, а также о других механизмах поддержки агентства.

Глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов в своем выступлении рассказал о мерах, осуществляемых для развития частного сектора в Сумгайыте и подчеркнул, что как и другие механизмы государственной поддержки, "Друзья МСБ" сыграют значительную роль в расширении действующих предприятий и создании новых.

В рамках мероприятия прошла презентация "Друзей МСБ". Участники мероприятия были проинформированы о направлениях деятельности и оказываемых услугах, после чего состоялась сессия вопросов и ответов.

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом "Друг МСБ", расположенным в Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте. Здесь созданы все условия для оказания многочисленных услуг агентства предпринимателям, офис оснащен необходимым оборудованием и обучающими материалами. Как отмечается в сообщении министерства, в одном офисе с "Другом МСБ" будут действовать и "Волонтеры МСБ".

Участвовавшие на мероприятии предприниматели выразили благодарность главе государства за постоянную поддержку, оказываемую частному сектору, в особенности развитию малого и среднего бизнеса.

(Автор: Азад Гасанли)

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