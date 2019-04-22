В Азербайджане сведут на нет необходимость контактов предпринимателей с таможенниками (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре анализа экономических реформ и коммуникации состоялась пресс-конференция о проделанной работе и реализованным новшествам по показателю отчета Doing Business «Трансграничная торговля». Руководитель департамента Центра Ниджат Гаджизаде поделился с журналистами информацией о проделанной работе в свете курса Президента Ильхама Алиева на укрепление режима наибольшего благоприятствования бизнесу и улучшение позиций Азербайджана в международных рейтингах, сообщает в понедельник Trend.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев, сообщил присутствующим о нововведениях в системе таможенной службы. По словам зампредседателя ГТК, в 2018 году были зарегистрированы торговые связи со 185 странами мира, число участников международной торговли перевалило 25 тысяч, что обеспечило 156 процентов роста по сравнению с 2017-м годом. Из них 7392 - юридические лица, и более 17,7 тысячи - физические. По сравнению с позапрошлым годом, это означает 122 процента роста в отношении юридических лиц, и 176 процентов - физических.

После внедрения пропускной системы «зеленый коридор», существенно выросло количество перевозимых через границу товаров. Так, если с первого февраля по 15 апреля, минувшего года экспорт товаров ненефтяного сектора составил 67 тысяч тонн, а импорт - 177 тысяч тонн, то за аналогичный период текущего года эти показатели составили соответственно, 130 и 207 тысяч тонн.

Бабаев также сообщил, что Комитет в скором времени реализует второй пакет реформ, в результате чего, будут созданы благоприятные условия, как для существенно облегченного ведения международной торговли и прохождения границы, так и полного обеспечения прозрачности. Зампредседателя подчеркнул, что если до сих пор целью таможенных органов было сведение контактов между гражданами и чиновниками к минимуму, то в ходе реализации второго пакета, целью станет их полное исключение, чтобы все операции проводились в электронном формате, без непосредственного посещения таможенных органов.

Затем, начальник отдела ГТК Ровшан Намазов провел презентацию о проделанной работе, в свете поставленных перед таможенными органами задач, в направлении облегчения международной торговли, сокращению времени и средств на прохождение через границу товаров и транспортных средств и оформление документов, пропускной системе «зеленый коридор» и цифровизации таможенных операций. По словам начальника отдела, в результате реализации реформ по обеспечению прозрачности, упрощения и ускорения внешнеторговых операций, время прохождения транспортных средств через границу сведено к минимуму. В то же время, сокращено количество документов, требуемых для международных торговых операций: на три, применительно к импорту и на два - экспорту.

В ходе презентации было рассказано о внедрении с первого февраля текущего года, согласно указу Президента Ильхама Алиева, таможенной пропускной системы «зеленый коридор», уже разрешенной к использованию 159 импортерам и 123 экспортерам. Система позволяет ввозить и вывозить товары и транспортные средства через таможенные пропускные пункты с соблюдением соответствующих правил, но без таможенного контроля, Все операции в системе производятся посредством интернета. Реализация проекта «один инспектор - одно транспортное средство» сократив сроки прохождения через таможню, также позволило значительно расширить пропускную способность таможенных пунктов. Как отмечалось в презентации, в настоящее время таможенные органы работают по безбумажному методу и все операции в отношении участников торговли, включая, оплату сборов и налогов, производятся в цифровом формате.

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