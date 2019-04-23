Орхан Мамедов: Поощрение кластеризации туризма - одна из приоритетных целей Агентства по развитию МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обширное привлечение в сферу туризма предпринимателей в рамках механизма поддержки малого и среднего бизнеса и поощрение кластеризации туризма - одна из приоритетных целей Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, выступая на 3-м Глобальном форуме по оздоровительному туризму и 5-ой Ассамблее Глобального совета оздоровительного туризма.

По его словам, в Азербайджане есть широкие естественные возможности для развития оздоровительного туризма.

"Вследствие заботы и внимания Президента Ильхама Алиева, создаются новые лечебные комплексы, отвечающие современным стандартам, обновляется и основательно ремонтируется существующая туристическая инфраструктура. В "Стратегической дорожной карте относительно развития индустрии специализированного туризма в Азербайджане", утвержденной указом главы государства от шестого декабря 2016 года, одним из приоритетов является формирование заново спроса на оздоровительный туризм. В период устойчивого развития туристической индустрии, растет число людей, совершающих путешествия в оздоровительных целях. Региональные страны конкурируют за привлечение таких туристических потоков. Эта конкуренция основана на таких экономических приоритетах, как получение дохода, повышение уровня занятости и привлечение в страну иностранной валюты”, - сказал глава Агентства.

Мамедов добавил, что развитие предпринимательства в области туризма является одним из направлений деятельности Агентства по развитию МСБ.

По мнению главы правления, Агентство должно быть заинтересовано в привлечении малого и среднего бизнеса в сферу производства существующей и новой оздоровительной продукции, а также, в дело реконструкции и обновления оздоровительных объектов в регионах с соответствующим потенциалом.

Мамедов отметил, что сотрудничество и партнерские связи между различными звеньями стоимостной цепочки оздоровительного туризма имеет большое значение: "С этой точки зрения, мы, как Агентство, заинтересованы в успешной реализации инициатив государственного и частного сектора в области стимулирования оздоровительного туризма. Помимо этого, открытие в зонах оздоровительного туризма объектов общественного питания, в частности, современных кафе и ресторанов, других привлекательных для туристов объектов, капиталовложения в эту область, могут збыть выгодными для наших предпринимателей. Агентство готово оказывать заинтересованным предпринимателям, различную помощь, и в том числе, консультативную, в организации бизнеса в этом направлении. Все это, безусловно, важно с точки зрения развития оздоровительного туризма и может повлиять на увеличение прибывающего в Азербайджан туристического потока. Надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся расширения участия частных предпринимателей в области оздоровительного туризма. Туризм же, в целом, станет ведущей отраслью ненефтяного сектора экономики".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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