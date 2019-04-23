Министерство сельского хозяйства Азербайджана обучает фермеров аграрным навыкам

23 апреля 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана, с целью повышения эффективности аграрного сектора в регионах, регулярно привлекает фермеров к учебным занятиям.

Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства Вугар Гусейнов, сообщает во вторник Trend. По словам начальника отдела, сотрудники на местах уточняют нужды фермеров в сфере обучения. "Фермеров привлекают к обучению в соответствии с их собственными нуждами. Им предоставляются знания в области растениеводства, животноводства, технического контроля, фитосанитарии и по иным направлениям аграрной сферы. Регулярная просветительская работа охватывает такие вопросы, как применение передовых методов сева, соблюдение агротехнических правил, календарных сроков”, - отметил Гусейнов.

По словам представителя министерства, начиная с ноября прошлого года, обучение проводится по самым разным направлениям: “Согласно данным, поступившим из регионов, местные фермеры испытывают серьезную потребность в получении таких знаний. В результате учебных занятий и просветительской работы, мы добьемся роста эффективности в самых различных областях”.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При сборе урожая "Агролизинг" будет отдавать предпочтение малым зерновым хозяйствам Азербайджана
Бизнес 17 апреля 17:01
В Азербайджане подешевели лук, картофель и капуста
Экономика 16 апреля 17:02
Азербайджан отменил пошлины на импорт лука
Бизнес 8 апреля 14:02
В Баку откроется сельскохозяйственная ярмарка
Бизнес 5 апреля 22:08
В селах Билясуварского района Азербайджана ведется профилактическая вакцинация животных (ФОТО)
Общество 15 марта 16:55
В Азербайджане будет проведена массовая вакцинация мелкого рогатого скота
Общество 16 февраля 00:15
Лента новостей
Премьер Шри-Ланки рассказал о задержанных после серии терактов
В мире 17:52
Германия поддерживает усилия МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол
Нагорно-карабахский конфликт 17:51
Баку посетит уполномоченный МИД Германии по Южному Кавказу
Политика 17:41
Министр нефти Ирана заявил, что США совершили ошибку, политизируя нефть
В мире 17:37
Избраны новые члены Вещательного совета Общественного телевидения Азербайджана
Общество 17:36
Около 34 тыс. человек покинули свое жилье из-за боев близ Триполи
В мире 17:34
Азербайджан продолжает наращивать транспортировку газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 17:31
Гран-при Азербайджана Формулы 1 полностью обеспечен телекоммуникационными услугами
ИКТ 17:29
Боевики РПК совершили нападение на воинскую часть в Турции – есть раненные
Турция 17:28