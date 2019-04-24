Азербайджан закупил в Китае грены высокопродуктивного тутового шелкопряда (ФОТО)

24 апреля 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В свете намеченных на текущий год планов по производству в Азербайджане 800 тонн шелка-сырца, министерство сельского хозяйства закупило в Китае 20 тысяч упаковок промышленного семенного материала (грены) гибридного тутового шелкопряда.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минсельхоз, для обеспечения контроля качества, правильного выбора сорта закупленного материала, а также решения возможных проблем на месте, начальник отдела образования и обучения Имран Джумшудов, руководитель Гахской шелководческой племенной станции Акрам Фаталиев, заместитель главы исполнительной власти Зардобского района Парвин Махмудова, и директор ООО «Азерипек» Низами Гарибов были откомандированы в Китай. В ходе командировки, азербайджанская сторона детально ознакомилась с процессом современного производства элитных сортов тутового шелкопряда, осмотрела заложенные особым способом высокопроизводительные тутовые плантации в китайской провинции Шандунь.

Отобранные и расфасованные под их контролем грены 23 апреля были доставлены воздушным путем в Азербайджан, после чего распределены между предприятиями по выращиванию тутового шелкопряда в Гахском, Загатальском, Балакенском и Уджарском районах. После периода инкубации, планируется дальнейшее распределение шелкопряда между производителями шелка-сырца.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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