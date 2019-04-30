Названы сроки завершения строительства железной дороги Ляки-Габала (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги Ляки-Габала завершится до конца этого года.

Об этом во вторник сообщила эксклюзивно Trend завотделом по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова.

По ее словам, железная дорога соединит станцию Ляки с международным аэропортом Габалы, и ее протяженность составить 43 километра: «Вдоль нее будет построено 103 водоотвода, 16 тоннелей и мостов, на территории Гараган-Шихлар Агдашского района будет построена станция, а рядом с Габалинским аэропортом – вокзал. Уже установлен один стрелочный перевод, построено четыре километра дороги, в том числе, завершено строительство двух подземных переходов. На автомобильном мосту над дорогой Агдаш-Гекчай работы почти завершились».

Гадирова добавила, что завершено строительство 71 водоотвода, на других работы продолжаются: «Сейчас продолжаются земляные работы. Рельеф местности от ст. Ляки до Габалы немного сложный ввиду горной местности, на которую приходится примерно 20 километров этой железной дороги».

Напомним, что 11 декабря 2018 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по строительству железной дороги Ляки-Габала». Согласно распоряжению, в целях подготовки проектно-сметной документации строительства железнодорожной линии Ляки-Габала, отчуждения земель, подпадающих под строительство, и проведения ремонтных работ, из суммы, предусмотренной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденном распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" выделено 30 миллионов манатов.

Строительство новой железнодорожной линии внесет вклад в улучшение туристической инфраструктуры и облегчения доступа к туристическим объектам.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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