Открылся новый авиарейс лоукостера Buta Airways Баку-Харьков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лоукостер Buta Airways с 3 мая осуществляет рейсы по направлению Баку - Харьков.

Как сообщает в субботу Trend, рейсы в Харьков будут осуществляться по вторникам и пятницам. Открытие новых направлений в Украину позволит еще больше увеличить поток туристов между двумя странами.

Отметим, что авиакомпания Buta Airways уже выполняет регулярные рейсы между Баку и Киевом.

Несмотря на новизну маршрута, все билеты на рейс Баку - Харьков были проданы.

По прилете в Харьков пассажиры рейса были приятно удивлены. В аэропорту их встречали украинские дети в азербайджанских национальных костюмах с цветами и сладостями. После их поздравлений пилота и пассажиров с первым рейсом были сделаны коллективные фотографии.

Поздравления последовали также со стороны официальных представителей азербайджанских и украинских авиалиний в ходе следующего мероприятия в аэропорту.

Представитель "Азербайджанских авиалиний" в Украине Яшар Амиров подчеркнул, что рейс Баку - Харьков будет полезен нашим соотечественникам, проживающим не только в Харькове, но и в близлежащих населенных пунктах.

Директор Государственной администрации Харькова по экономике и международным отношениям Андрей Колос, в свою очередь, сказал: "Открытие рейса Баку - Харьков лоукостера Buta Airways - показатель уверенности в нашей стране, в безопасности здесь”.

После того, как был разрезан торт с надписью “Buta”, гости были приглашены на фуршет.

Отметим, что минимальный тариф в Одессу и Харьков, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании (по тарифам

«Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж (по тарифу «Супер»).

В минимальном тарифе «Бюджет» лоукостера такие

дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание

на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете

предлагаются в качестве платных опций.

Тариф «Супер», авиабилеты по которому доступны в офисах продаж, включает провоз

багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа и закрывается за 2 часа до вылета и по всем тарифам является бесплатной.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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