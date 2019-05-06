Фондовый рынок Китая упал на фоне обещаний Трампа поднять пошлины на продукцию КНР

6 мая 2019 08:08 (UTC+04:00)

Новая торговая неделя на фондовом рынке Китая началась с крупного падения котировок на фоне угроз президента США Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию до 25%. Главные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня сократились, соответственно, на 3,04% и 3,98%, свидетельствуют данные этих площадок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гонконгский индекс Hang Seng при открытии утренней сессии опустился на 739 пунктов (2,46%) и оказался ниже психологически важного для инвесторов уровня в 30 тыс. пунктов - на отметке 29342,39.

Отрицательной динамикой охвачены все без исключения "голубые фишки" по различным секторам экономики. На 6,8% подешевели акции автомобильного завода Geely Auto, на 8,8% - авиаперевозчика Air China. На 6,2% ухудшились позиции ведущей китайской мясоперерабатывающей компании WH Group.

Деловые круги обеспокоены заявлением президента США в Twitter о планах поднять с 10 мая с 10% до 25% пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Кроме того, по словам Трампа, китайские товары на сумму еще в $325 млрд сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%. При этом глава Белого дома посетовал на медленные темпы торговых переговоров с КНР.

По данным газеты The Wall Street Journal, Пекин неприятно удивлен угрозами Трампа и на этом фоне рассматривает целесообразность отмены очередного раунда торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне.

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