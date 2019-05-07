Обновляется система электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии (ФОТО)

7 мая 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии", подписанным в марте 2018 года, продолжаются работы по ряду направлений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

ООО "Капремонт" Департамента по инфраструктуре АЖД обновляет систему электроснабжения на Бакинской кольцевой дороге.

На участке от железнодорожной станции Нариманов до станции Сабунчи заменено 73 аварийных опор контактной сети.

На станции Сабунчи установлено 30 новых опор контактной сети, восемь ригелей, проведена и отрегулирована контактная сеть.

Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, что согласно вышеуказанному распоряжению, в целях подготовки проектно-сметной документации Бакинской пригородной железнодорожной линии, ее капитального ремонта и строительства, а также в целях отчуждения предназначенных для строительства земель, из суммы, указанной в подпункте 1.3.7 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 22 января 2018 года номер 3593, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» выделено 100 миллионов манатов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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